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12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:24

O HEMŞİRE MERCEK ALTINDA!

Olayın polise aktarılması bekleniyor!

O HEMŞİRE MERCEK ALTINDA!
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 Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 4 ay önce meydana geldiği iddia edilen sahte evrak düzenlemesi ile ilgili başlatılan soruşturma derinleştirildi.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 4 ay önce bir hemşire tarafından 2 doktor adına sahte rapor düzenleyerek, bir yakınını hastaneye yatırıp tedavi ettirdiği ve taburcu ettirdiği iddiası ile başlatılan soruşturma derinleştirildi. Diyalog muhabirinin Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetiminden elde ettiği bilgilere göre isminin baş harfleri E.Z. olan hemşirenin, bir yakınını, bir doktor adına sahte bir rapor düzenleyerek hastaneye yatırdığı, başka bir doktor adına da düzenlediği sahte rapor ile taburcu edilmesini sağladığı iddia edilmişti.

İddiaların ardından başlatılan soruşturma kapsamında, hastane yönetimi elde ettiği ifadeleri Sağlık Bakanlığı’na gönderdi. Sağlık Bakanlığı hukukçusun yapmış olduğu inceleme sonucuna suç unsuruna rastlanması üzerine, bakanlık, Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Yeşim Gümüşdağ’ı soruşturma memuru atayarak yeni bir soruşturma başlattı.

Olayın polise aktarılması bekleniyor

Yeni atanan memurun yürüteceği soruşturmanın ardından durumun polise intikal ettirilmesi bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Mart ayında, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görevli bir hemşirenin, bir doktor adına sahte rapor düzenleyerek tedavi amaçlı hastaneye yatırdığı, hatta hastanede yattığı süre içinde bir de tedavi programı belirlediği, başka bir doktorun imzası ile de taburcu ettirdiği iddia edilmişti.

Diyalog
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