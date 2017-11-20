Nüfus sayısı güncelleniyor!

“Nüfus sayısı verilerle güncelleniyor”



Yüksek Seçim Kurulu ( YSK ), ülke nüfusunun belirlenme metoduna ilişkin duyuru yaptı.





Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ülke nüfusunun belirlenme metoduna ilişkin duyuru yaptı.

YSK duyurusunda, en son 8 Şubat 1998 yılında sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, yapılacak yerel seçimlerde (28 Haziran 1998) kullanılmak üzere sadece KKTC yurttaşı olup KKTC sınırları içinde yaşayan kişilerin nüfus sayımının yapıldığına dikkat çekildi.

Duyuruda, “bu sayımın neticesinde, seçmen ve nüfus kütükleri oluşturulduğu, oluşan bu kütüğün devamlılığını sağlamak için 1976 Seçim ve Halkoylaması Yasasının 38 (1) maddesi gereği; üç aylık dönemler itibarıyle Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar nezdinde yapılan sadece KKTC yurttaşı olanların doğum ve ölüm kayıtları ile ilk kez KKTC kimlik kartı alıp yurttaş olanların ve yurttaşlıktan çıkarılanların, kütüklerde gerekli işlemleri yapılarak güncellenmektedir” denildi.

YSK, 8 Şubat 1998’den bugüne nüfus sayısını şu şekilde açıkladı:

8 Şubat 1998 Nüfus Sayısı : 162,482

28 Haziran 1998 Yerel seçim nüfus sayısı: 163,610

6 Aralık 1998 Genel Seçim nüfus sayısı: 163,860

15 Nisan 2000 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 170,304

30 Haziran 2002 Yerel Seçim: 177,416

14 Aralık 2003 Genel Seçim: 183,604

24 Nisan 2004 Referandum: 184,350

20 Şubat 2005 Genel Seçim. 188,128

17 Nisan 2005 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 188,372

25 Haziran 2006 Yerel seçimi: 191,389

19 Nisan 2009 Genel Seçim 200,466

18 Nisan 2010 Cumhurbaşkanlığı seçimi: 203,260

27 Haziran 2010 Yerel seçimi 204,246

28 Temmuz 2013 Genel Seçimi: 214,040

30 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimi 218,609

7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi 230,747

Duyuruda, 1998 yılında bugüne nüfusun 68 bin 265 arttığına dikkat çekildi.