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Naylon poşetler 1 Aralık’tan itibaren ücretli

Naylon poşetler 1 Aralık’tan itibaren ücretli

22 Kasım 2018 Perşembe 08:29
Naylon poşetler 1 Aralık’tan itibaren ücretli
MARKETLERDE VE SATIŞ NOKTALARINDA KULLANILAN NAYLON POŞETLER 1 ARALIK’TAN İTİBAREN ÜCRETLİ OLACAK

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRMEK İÇİN TÜM İLÇELERDE BROŞÜR DAĞITIYOR

UYGULAMAYLA İLGİLİ DENETİMİ ÇEVRE KORUMA DAİRESİ PERSONELİ YAPACAK

PLASTİK ALIŞVERİŞ TORBALARININ ÜCRETSİZ TEMİN EDİLMESİ CEZASI AYLIK ASGARİ ÜCRET KADAR
 

TÜZÜĞÜ İHLAL EDEN SATIŞ NOKTALARI ALO 123 ÇEVRE İHBAR HATTI’NA BİLDİRİLEBİLECEK
 

AKTOLGALI: “GELİŞMİŞ ÜLKELERDEKİ GİBİ İLK YILLARDAKİ HEDEF NAYLON TÜKETİMİNDE YÜZDE 40 AZALMA... YILLAR İÇİNDE YÜZDE 85 AZALMA HEDEFLİYORUZ”

Marketlerde ve satış noktalarında kullanılan naylon poşetler, 1 Aralık’tan itibaren ücretli olacak. Naylonlarla ilgili fiyat, Bakanlar Kurulu’nda belirlenecek.  Uygulamayla ilgili denetimi Çevre Koruma Dairesi personeli yapacak. 
Plastik alışveriş torbalarının ücretsiz temin edilmesinin cezası aylık asgari ücret kadar olacak. Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğü’nü ihlal eden satış noktaları, ALO 123 Çevre İhbar Hattı’na bildirilebilecek.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, vatandaşları bilgilendirmek için tüm ilçelerde broşür dağıtıyor. Halk, televizyonlarda yayımlanan kamu spotuyla da bilgilendiriliyor.
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, bu sabah Çevre Koruma Dairesi personeli ile Lefkoşa’da Başbakanlık ışıkları olarak bilinen noktada vatandaşlara broşür dağıttı.
“EN BÜYÜK KİRLİLİK NAYLON POŞETLERDEN KAYNAKLANIYOR”
Aktolgalı, burada basına açıklama da yaparak, “Gelişmiş ülkelerdeki gibi ilk yıllardaki hedef, naylon tüketiminde yüzde 40 azalma... Yıllar içinde yüzde 85 azalma hedefliyoruz” dedi.
“Çevredeki en büyük kirlilik naylon poşetlerden kaynaklanıyor” tespitlerini aktaran Aktolgalı, gelişmiş ülkelerdeki uygulamaları inceleyerek, naylon poşetlerde ücret uygulamasını hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi.
FİYAT BAKANLAR KURULU’NDA BELİRLENECEK… MALİYE’DE TOPLANACAK PARA ÇEVRE İÇİN KULLANILACAK
Aktolgalı, poşet fiyatlarının Bakanlar Kurulu’nda belirleneceğini de kaydetti. 
Marketlerin bu konuda hazırlık yaptığını da söyleyen Aktolgalı, naylonlardan alınan ücretlerin Maliye Bakanlığı’nda toplanacağını, burada biriken paranın yine çevre için kullanılacağını ifade etti.
Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, önümüzdeki günlerde bu konudaki farkındalığı artırmak için vatandaşlara ücretsiz bez çanta da dağıtacaklarını belirtti.
Ülkeyi daha güzel, temiz, yaşanabilir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Aktolgalı, bu uygulamaya destek veren, ortak çalışma yapılan kesimlere, marketlere, naylon üreticilerine teşekkür etti.
KAMU SPOTU VE BROŞÜR…
Naylon poşetlerle ilgili 1 Aralık’ta yürürlüğe girecek uygulama konusunda televizyon kanallarında kamu spotu da yayınlanıyor.
Çevre Koruma Dairesi’nin vatandaşlara dağıttığı broşürde şu ifadele yer alıyor: 
 “18/2012 sayılı Çevre Yasası altında yapılan Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Tüzüğüne göre, 15-50 mikron kalınlıkta olan plastik torbalar 1 Aralık 2108 tarihinden itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz temin edilemez, ücretsiz teminine imkan verecek herhangi bir promosyon veya kampanyaya dahil edilemez. Tüm halkımızı ve satış noktalarını bu konuda gerekli hassasiyeti sağlamaya davet ediyoruz. 
Bu uygulamaya geçmeyen satış noktaları Çevre Koruma Dairesi personeli tarafından denetlenecek.  Plastik alışveriş torbalarının ücretsiz temin edilmesinin cezası aylık asgari ücret kadar olup aksi davranışta bulunanlar ALO 123 Çevre İhbar Hattı’na ihbar edilebilecek.”
Haber: Rahme Çiftçioğlu-Fotoğraf: Süleyman Önal 


Son Güncelleme: 22.11.2018 11:41
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