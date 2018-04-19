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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin Türkiye kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğinin unutulmaması gerektiğini belirterek,

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin Türkiye kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğinin unutulmaması gerektiğini belirterek,

19 Nisan 2018 Perşembe 16:46
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.


 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesinin Türkiye kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğinin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda Parlamentosu Dışişleri Bakanlığı komisyon toplantısında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Teröre karşı verdiği mücadeleye dikkati çekerek Türkiye'ye anlayış gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Stoltenberg, "Hiçbir NATO ülkesinin bu kadar terör saldırısıyla mücadele etmediğini unutmamamız gerekir. Beğensek de beğenmesek de Türkiye NATO sınırlarını korumada kilit rol oynuyor. Türkiye çok önemli bir müttefikimizdir." ifadesini kullandı.

Buradaki toplantının ardından Başbakanlık konutunda Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, NATO'nun, Duma'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında ABD'nin İngiltere ve Fransa ile Suriye’ye yönelik düzenlediği hava operasyonu desteklediğini ve kimyasal silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

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"SORUNLARINI KENDİ ARALARINDA ÇÖZMELERİ GEREKİR"

Stoltenberg, Yunan muhabirin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki yaşanan gerginlik hakkında ne düşündüğüne yönelik sorusunu da şöyle cevapladı:

"İki ülke de değerli müttefiktir. Komşu olarak aralarında görüşerek iyi geçinmeleri gerekir. Kendi aralarında görüşmelerine sevindim. NATO olarak duruma müdahale etmemiz birşey fayda etmez. Sorunlarını kendi aralarında çözmeleri gerekir."

 

Son Güncelleme: 19.04.2018 21:14
Anahtar Kelimeler:
NATOJens StoltenbergTürkiyeMesajı
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