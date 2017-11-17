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17 Kasım 2017 Cuma 14:01

MÜSİAD MÜNİH ŞUBESİ YÖNETİCİLERİ DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY’I ZİYARET ETTİ

MÜSİAD MÜNİH ŞUBESİ YÖNETİCİLERİ DİN İŞLERİ BAŞKANI ATALAY'I ZİYARET ETTİ
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Münih Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nebi Alp, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Din İşleri Başkanı Atalay’a MÜSİAD Münih Şubesi’nin çalışmaları hakkında bilgi aktaran Nebi Alp, MÜSİAD’ın ulusal ve uluslararası düzeyde bağımsız ve bağlantısız hareket eden, toplumsal saygınlığa katkı sağlamayı, maddi ve manevi yönden gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir kuruluş olduğunu anlattı.

Bütün kesimlerle mümkün olduğunca fikir alış-verişinde bulunmayı önemsediklerini dile getiren Alp, KKTC Din İşleri Başkanlığı’nda bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti ve gösterilen samimi ilgiye teşekkür etti.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay ise, MÜSİAD Münih Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri’ne nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.  
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