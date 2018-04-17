MÜŞAVİRLİK YASASI, ANAYASAYA AYKIRI!

Yeni müşavirlik yasasına göre Savcılıktan beklenen görüş geldi, yasanın Anayasaya aykırı olduğu ortaya çıktı.

Uzun zamandır tartışılan Müşavirlik Yasası için Savcılık görüşü bekleniyordu. Şimdi de gelen görüşe yapılacak yorumlar ve hükümetin alacağı tavır beklenecek. Savcılık görüşüne göre ortaya çıkan tabloda, Hükümetin üzerinde çalıştığı müşavirlik yasası Anayasaya aykırı. Geçtiğimiz dönem şikayette bulunan CTP hükümeti bu kez “biz yapalım isteyen herkes mahkemeye gitsin” anlayışı güderken, göz göre göre anayasaya aykırı olduğunu bildikleri halde yasayı geçirmeye çalışıyorlar.

TASARI EKSİK VE FAZLALIKLARLA DOLU

Üst Kademe Yöneticileri Yasa Tasarısı hakkında Başsavcılığın belirttiği görüşte dikkat çeken önemli hususlardan bir tanesi tasarıdan çıkartılması gereken cümleler ile ilgili. Savcılık, konu tasarıyla ilgili esas yasanın 4. Maddesini değiştiren yeni 4. Maddesinin 1(A), (B) bendlerinde yer alan, ayrıca tasarının geçici maddesinde de yer alan “… mevzuatta bu yönde bir kural veya aksine bir kural bulunup bulunmaksızın” cümlelerinin tasarıdan çıkarılması gerektiğini ifade etti.

“… HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL”

Bir başka görüşte de ifade edilen husus, müdür veya muavini kadrosuyla ilgili olan kısımda belirtilmeyen ibareler. Görüşte “Getirilmesi düşünülen 4. Maddede Müdür ve Muavini kadrosuna atanmış olanların, başka bir okula görevlendirilmesinin veya naklinin mümkün olmaması halinde Eğitim işleri ile ilgili Bakanlıkta görevlendirileceği kurala bağlanmıştır. Bu düzenlemede bu şekilde atanacak olan kişilerin kadroları ve hizmet koşulları belli değildir. Kadrosu ve hizmet koşulları belli olmadan bir kamu görevlisinin çalıştırılması hukuken mümkün değildir.” İbaresi yer aldı.

“MÜŞAVİR TANIMI YENİDEN KALEME ALINMALI”

Savcılık görüşünde Müşavirlikle ilgili de ciddi soru işaretleri yer alırken, bunlardan en dikkat çekeni de şu sözlerle belirtilmiştir;

- “Müşavir statüsünde olduğu bir sırada üst kademe yöneticisi olarak atanan kişilerin görevden alınmaları halinde bu kişilerin maaşlarının ne olacağına ilişkin bir kural da yasada kalmamıştır.”

- Değişiklik yasası yürürlüğe girmeden önce üst kademe yöneticisi atanmış ve önceden müşavir statüsü kazanmamış kişiler arasında “2018 yılında atanan ve 2018 yılından önce atananlar” şeklinde bir ayrım yapılmıştır. Bu ayrımın hangi kişilere göre yapıldığı belli değildir. Böyle bir düzenleme aynı konumda olan kamu görevlileri arasında eşitsizlik yaratacağından ve bu eşitsizlik haklı bir nedene dayanmadığından, bu düzenlemenin Anayasının 8. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine ayrı olduğu görüşündeyim.

- Müşavir tanımının tekrar kaleme alınması kanaatindeyim.

- Yasanın genel gerekçesi yeniden kaleme alınmalıdır.

Savcılık görüşünde herşey net bir şekilde ifade edilirken, İki hukukçu Genel Başkanın Anayasaya aykırı olan bir başlıkta neden bu kadar ısrarcı oldukları merak ediliyor.

Ajans 392