Mührü kırıp inşaata devam ettiler



Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Alayköy’De kaçak olduğu gerekcesi ile Kaymakamlık tarafından mühürlenen bir inşaatın mührünü kırarak inşaata devam eden zanlılar Halil Kansu ve Muhammet Kansu tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Alayköy Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Halil İbrahim Genç olayla ilgili bulguları aktardı. Genç, 21 Ekim’de Alayköy’de Halil Kansu’nun, Lefkoşa Kaymakamlığı tarafından inşaatın izinsiz olduğu gerekçesiyle mühürleyip, faaliyetlerini durdurulmasının ardından mührü yetkili makamlardan izinsiz kırıp, zarara uğrattıklarını mahkemeye aktardı. Polis memuru Halil İbrahim Genç, zanlı Muhammet Kansu’nun inşaata girip, çalıştığı esnada belirlendiğini kaydetti. Genç, zanlı Halil Kansu ve Muhammet Kansu’nun çalışma izinli olduğunu belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, iki biner TL nakdi teminat yatırmaları, birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.