Mıss Kuzey Kıbrıs Ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması Finalistleri Gmb’yi Ziyaret Etti

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ve 20. Bay Kuzey Kıbrıs finalistleri Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk ziyaretlerini Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e yapan finalistlere eşlik eden Bülent Günkut, organizasyona verdiği destekten dolayı Arter’e teşekkür etti.

İsmail Arter, konuşmasında, adayları belediyede ve Gazimağusa’da ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduğunu ifade ederek, yarışmaların hem dostluklar kazanılması, hem de Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu tarafından desteklenmesi ve farkındalık yaratılması açısından toplumsal anlamda önemli olduğunu söyledi.

Arter, yarışmacıların birlikte geçirecekleri zamanlar ve paylaşacakları güzel anlardan herkesin kazançlı çıkacağını ifade ederek, yarışmacıları kutladı ve başarı diledi.

GÜNKUT

Bülent Günkut ise konuşmasında, 1984’ten beri Miss Kuzey Kıbrıs’ı hem farkındalıklar adına sosyal sorumluluk projesi olarak, hem de ülkede marka bir yarışma olarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

Adayı tanıtma adına yarışmanın değişmeyen bir duruşu olduğunu söyleyen Günkut, 31. kez kraliçenin taçlanacağını söyledi.

Günkut, 1995 yılından beri devam eden ve tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanan 20. Bay Kuzey Kıbrıs Yarışması’nın adada en uzun sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.