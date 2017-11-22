MİROĞLU, ÖLÜMÜNÜN 12’NCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) eski Genel Sekreteri ve eski bakanlardan Salih Miroğlu, ölümünün 12’nci yıl dönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.Miroğlu’nun eşi Hayriye Miroğlu, ailesi, bazı bakan ve milletvekilleri ile sevenlerinin de katıldığı törende, Salih Miroğlu Vakfı Başkanı Kamil Oygar, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan Hüseyin Özgürgün konuşma yaptı.Dua okunan törenin sonunda Miroğlu’nun mezarına karanfiller bırakıldı.OYGAR: “UNUTULMAYACAK”Salih Miroğlu Vakfı Başkanı Kamil Oygar, Miroğlu’nun 12 yıl önce yaşamını yitirdiğini, onu anmaya gelenlerin sayısının arttığını bunun mutluluk verici olduğunu söyledi.Miroğlu’nun özgeçmişini okuyan Oygar, 1990’da aktif siyasete girdiğini, bakanlık yaptığını belirtti.Oygar, Miroğlu’nun halkın yetiştirdiği ender kişilerden olduğunu, sevgi dolu, yardımsever kişiliğinin, iyi bir hatip oluşunun unutulmayacağını kaydetti.İZCAN: “UZLAŞMACI BİR KİŞİYDİ”BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, Miroğlu’nun ülkenin daha iyi bir noktaya ulaşması için çalıştığını belirtti.Miroğlu’nun uzlaşmacı bir kişi, iyi bir hatip olduğuna işaret eden İzcan, halkın onu ve verdiği hizmetleri unutmadığını kaydetti.ERHÜRMAN: “ÖZEL BİR POLİTİK FİGÜRDÜ”CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Salih Miroğlu’nun özel bir politik figür olduğunu söyledi.Erhürman, “Ülkenin iki ana siyasi geleneğine aynı ölçüde hizmet vermiş, aynı ölçüde sevgi ve saygıyla anılan belki de başka bir özel siyasi figür bulmak çok da kolay değil” diye konuştu.Her iki siyasi gelenekten gelenlerin ondan hep sevgiyle, güzel sözlerle bahsettiğini söyleyen Erhürman, Miroğlu’nun sivil toplum örgütlerinde ve spor alanında da hizmet verdiğini belirtti.Erhürman, Miroğlu’nun siyasi akımların üzerine çıkmış halka mal olmuş bir kişi olmasının ailesine bıraktığı en saygıdeğer miras olduğunu ifade etti.TALAT: “DUYGU SELİ İÇİNDEYİM”İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Miroğlu ile arkadaşlıklarının uzun yıllara dayandığını, öğrenci hareketi içinde birlikte yer aldıklarını, Miroğlu’nun daha sonra aile doktorları olduğunu, aktif siyasette farklı kulvarlarda olmalarına rağmen dostluklarını kaybetmediklerini belirtti.Talat, onun çevresine moral veren bir kişi ve unutulmaz bir politikacı olduğunu kaydetti.“Onu anarken bir duygu seli içindeyim” diyen Talat, ailesine sabır, kendisine rahmet diledi.EROĞLU: “SİYASETE DOYMADAN HAYATA VEDA ETTİ”Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Salih Miroğlu’nu kardeşi gibi gördüğünü belirterek, siyasete atılması için ilk kez 1985 yılında ona teklif götürdüklerini ancak doktorluğa yeni başladığından bu teklifi kabul etmediğini daha sonra teklifleri kabul ederek 1990 yılında UBP’den milletvekili seçildiğini söyledi.Eroğlu, Miroğlu’nun iyi bir insan olduğunu, siyaseti kardeşlik içinde yürüttüklerini ifade etti.Miroğlu’nun çok iyi bir hatip olduğunu söyleyen Eroğlu, birlikte düzenledikleri mitinglerde halkı nasıl coşturduğunu unutmadığını belirtti.Eroğlu, Miroğlu’nun genç yaşta yaşamını kaybettiğini, daha birçok başarıya imza atabilecekken siyasete doymadan hayata veda ettiğini söyledi.ÖZGÜRGÜN: “ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ise Salih Miroğlu ile UBP’de çalışma fırsatı bulduğunu ve ondan çok şeyler öğrendiğini belirtti.Ülkede önemli işler yapması beklendiği sırada Miroğlu’nun zamansız bir şekilde hayatını kaybettiğini söyleyen Özgürgün, onun önemli bir devlet adamı olduğunu kaydetti.Özgürgün, Miroğlu’nun uzlaşmacı bir kişi olduğunu, her kesimden dostluklar kazandığını, sevilen bir siyasetçi ve devlet adamı olduğunu ifade etti.Miroğlu’nun siyasetçi kişiliğinin yanında, sivil toplum örgütlerinde çalıştığını ve spor adamı olduğunu hatırlatan Başbakan Özgürgün, “Yattığı yer nur, mekanı cennet olsun” dedi.