Milyonluk soygunda flaş gelişme: Kasa bulundu

Mağusa'da Cumartesi günü sabah saatlerine yakın Güneşoğlu Benzin İstasyonu'nda meydana gelen 1 milyonluk hırsızlık olayında polis biri şirket çalışanı olmak üzere 2 kardeşi tutuklamıştı.

Meseleyle ilgili tutuklanan şirket çalışanı Süleyman Çelik ve kardeşi Mustafa Çelik, dün, mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine tahkikat maksatlı 3’er gün tutukluluk emri temin edildi.

Çek ve para dolu kasanın akıbetinin merak konusu olduğu şu anlarda, Polis Basın Subaylığı’ndan flaş bir açıklama geldi.

Açklamada, meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı Süleyman Çelik’in ikametgahında yapılan aramada, çalınan paraların bir kısmı ve çelik para kasası ise İskele-Boğaz sahilinde hasarlı bir şekilde bulunarak emare olarak alındığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.