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02 Aralık 2017 Cumartesi 14:45

Milliyetçi Demokrasi Partisi Milletvekili Adayları

Milliyetçi Demokrasi Partisi Milletvekili Adayları
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Milliyetçi Demokrasi Partisi, KKTC’de 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimleri için milletvekili adayları Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu.

'Kıbrıs'ın Milli Gücü MDP', sloganıyla 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerine Girmek İçin, Milletvekili Aday Listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

LEFKOŞA

1 Ufuk ÜÇAY

2 Hüseyin Mert ÇOŞKUN

3 Hüseyin ANDAÇ

4 Soykan TÜRKEN

5 Serkan YILDIRIM

6 Sinam GAZİ

7 Adem TÜRKER

8 İsmail BAŞARIR

9 Hanım EKİNCİ

10 Mehmet ALTUNÇAY

11 Derya KARAMANER

12 Mehmet SONAP

GİRNE

1 Erkan CANLIER

2 Muhammed KAYIN

3 Hakan EKİNCİ

4 Mehmet BAY

5 İnci SOKOLLU

6 Nur ÇİNAR

7 Aydan ORTAÇ

8 Haşim DEMİR

9 Musa AKSOY

İSKELE

1 Kezban GÜLSO

2 Aziz TANSELOĞLU

3 Fahri BÜYÜK

4 Hüseyin KARA

MAĞUSA

1 Alparslan DİKTAŞ

2 Serhat ÖZANIL

3 Seçkin AKALIN

4 Erdinç ELAGÖZ

5 Nuh ERK

6 Umut HELVACIOĞLU

7 Şerife KARA

8 Ayşe KARAKUZU

GÜZELYURT

1 Rasim CAN

2 Banu DİKTAŞ

LEFKE

1 Tuncay ÖZKARAŞAHİN

MDP Genel Sekreteri

Ufuk ÜÇAY


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