Milliyetçi Demokrasi Partisi Milletvekili Adayları

'Kıbrıs'ın Milli Gücü MDP', sloganıyla 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerine Girmek İçin, Milletvekili Aday Listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.
LEFKOŞA
1 Ufuk ÜÇAY
2 Hüseyin Mert ÇOŞKUN
3 Hüseyin ANDAÇ
4 Soykan TÜRKEN
5 Serkan YILDIRIM
6 Sinam GAZİ
7 Adem TÜRKER
8 İsmail BAŞARIR
9 Hanım EKİNCİ
10 Mehmet ALTUNÇAY
11 Derya KARAMANER
12 Mehmet SONAP
GİRNE
1 Erkan CANLIER
2 Muhammed KAYIN
3 Hakan EKİNCİ
4 Mehmet BAY
5 İnci SOKOLLU
6 Nur ÇİNAR
7 Aydan ORTAÇ
8 Haşim DEMİR
9 Musa AKSOY
İSKELE
1 Kezban GÜLSO
2 Aziz TANSELOĞLU
3 Fahri BÜYÜK
4 Hüseyin KARA
MAĞUSA
1 Alparslan DİKTAŞ
2 Serhat ÖZANIL
3 Seçkin AKALIN
4 Erdinç ELAGÖZ
5 Nuh ERK
6 Umut HELVACIOĞLU
7 Şerife KARA
8 Ayşe KARAKUZU
GÜZELYURT
1 Rasim CAN
2 Banu DİKTAŞ
LEFKE
1 Tuncay ÖZKARAŞAHİN
MDP Genel Sekreteri
Ufuk ÜÇAY