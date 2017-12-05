FLAŞ HABER

Erkek Cesedi Bulundu!

Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Aralık 2017 Salı 13:41

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

RÜZGAR, BUGÜN VE YARIN ZAMAN ZAMAN FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Meteoroloji Dairesi, fırtına uyarısı yaptı.

Rüzgarın bugün ve yarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini duyuran Meteoroloji Dairesi, hem vatandaşları hem de yetkilileri uyardı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ GÖREVLER ÜSTLENDİ” ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA...
Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası! Gazimağusa-İskele yolunda trafik kazası!
MİLYONLUK PROJE ARASTAYI COŞTURDU MİLYONLUK PROJE ARASTAYI COŞTURDU
Halkın nabzını biz kendimiz tutarız! Halkın nabzını biz kendimiz tutarız!
ATUN: “İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME MERKEZİ’NİN ÜLKEMİZDE TOPLANMASI ÖNEMLİ BİR GELİŞME “ ATUN: “İSLAM TİCARETİ GELİŞTİRME MERKEZİ’NİN...
Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva! Vakıflar'dan 3 çocuklu aileye yuva!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL...
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ.. BAŞBAKAN ÖZGÜRGÜN: “KIBRIS TÜRK KADINI, TOPLUMSAL YAŞAMDA TARİHİ...

Haberi Oku