METEOROLOJİDEN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Dairesi, fırtına uyarısı yaptı.Rüzgarın bugün ve yarın zaman zaman fırtına şeklinde eseceğini duyuran Meteoroloji Dairesi, hem vatandaşları hem de yetkilileri uyardı.Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın kuzey ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.