MERSİN GAZETECİLER CEMİYETİ, GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİN’DE İNCELEMEDE BULUNDU



Mersin Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, KKTC’ye gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler kapsamında, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletşim fakültesinde incelemelerde bulundu.Mersin Gazeteciler Cemiyeti, GAÜ İletişim Fakülteside incelemede bulunarak, fakülte bünyesinde ki bölümler ve işleyişleri hakkında bilgi aldı. GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç.Dr.Remziye Terkan ile bir araya gelen gazeteciler İletişim Fakültesi uygulama alanları ve öğrencilerin pratik yaşam alanları hakkında bilgiler aldılar. Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve GAÜ Dekan Vekili gerçekleştirdikleri ikili görüşmede önümüzdeki aylarda Mersin’de özellikle sosyal medya’nın gençler üzerindeki etkisi ve yaşamımıza yansımaları noktasında da ortak bir seminer düzenleme konusunda fikirde bulundular.Konuyla ilgili açıklmada bulunan Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, GAÜ İletişim Fakültesi’nin özellikle dikkatlerini çektiğini belirterek, önümüzde aylarda Mersin’de düzenlemeyi planladıkları Sosyal Medya konulu eğitim semineri ile ilgili, fakülte akademisyenleri ile bilgi alışverişinde bulunduklarını söyledi. Ünal ayrıca, GAÜ Kampüsünün duvarlar ile sınırlı olmamasının; önünün deniz arkasının ise dağ olmasının bu muhteşem atmosferde eğitim almanın öğrenciler için çok büyük bir ayrıcalık olduğunu kaydetti. Ünal , GAÜ ile işbiliriği içerisinde ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını ifade ederek, ziyaret kapsamında, üniversite ile güçlü bir bağ kurduklarını söyledi.