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Merhum Sendikacının eşi hayatını kaybetti

Merhum Sendikacının eşi hayatını kaybetti

27 Haziran 2018 Çarşamba 07:52
Merhum Sendikacının eşi hayatını kaybetti

Merhum Sendikacının eşi hayatını kaybetti

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemizin tanınmış sendikacılarından, 35 yıl önce elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Merhum Necati Taşkın'ın eşi Hale Taşkın 26 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetti.

Ülkemizin tanınmış doktorlarından Dr. Mert Taşkın ile tanınmış Müteahhitlerinden Zafer Taşkın'ın da anneleri olan, 35 yıl boyunca evlatlarına hem annelik hem de babalık yapmış fedakar insan Hale Taşkın'ın vefatı başta ailesi ve çevresinde derin üzüntüye sebep oldu.

Merhume Hale Taşkın'ın cenazesi 27 Haziran 2018 Çarşamba günü (Bugün) öğle namazını müteakip Lefkoşa Kabristanlığındaki Hacı İsmail Safa Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir.

Ziya Emir Group ve Kıbrıs Manşet Ailesi olarak başta Taşkın ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve dilerken, merhumeye Yüce Allah'tan rahmet dileriz.

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Son Güncelleme: 27.06.2018 08:07
Anahtar Kelimeler:
Zafer TaşkınMert TaşkınEmine TaşkınNecati TaşkınKıbrıs Manşet
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