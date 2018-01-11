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MERHUM SENDİKACILAR TAŞKIN, SONSAL VE KARAL YARIN ANILACAK

MERHUM SENDİKACILAR TAŞKIN, SONSAL VE KARAL YARIN ANILACAK

11 Ocak 2018 Perşembe 11:07
MERHUM SENDİKACILAR TAŞKIN, SONSAL VE KARAL YARIN ANILACAK
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MERHUM SENDİKACILAR TAŞKIN, SONSAL VE KARAL YARIN ANILACAK

 Trafik kazası sonucunda 35 yıl önce hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön-Sen Genel Sekreteri Artemal Karal yarın kabirleri başında anılacak.

Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, anma töreni Lefkoşa Kabristanlığı’nda saat 10:00’da merhum sendikacıların aileleri, sevenleri ve  Türk-Sen Yönetimi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.


Bıçaklı açıklamasında, “Ülkemizde uzun yıllar çalışma hayatına,çalışanlara ve sendikal harekete yurt içinde ve yurt dışında önemli katkıları olan değerli sendikacı arkadaşlarımızın ölümlerinin 35.yılında onları rahmetle anıyoruz” dedi.


 

Son Güncelleme: 11.01.2018 12:16
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