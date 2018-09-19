Mehtap Dinlemez: ‘’En güzel giysi, vücudumuzdur…’’

1983 Hatay doğumlu olan Mehtap, 10 yıldır ailesi ile birlikte Kıbrıs’da yaşıyor. 2011-2015 Yakın Doğu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliğinden mezun. 2015 Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Master öğrencisi. 2017 yılında, KKTC Vücud Geliştirme Şampiyonu olan Mehtap, şuan tez aşamasında mezun durumda. Fitness eğitmenliği yapıyor ve 3-4 kasım 2018’de, KKTC Mağusa’da düzenlenecek olan; WABBA WORLD MR UNIVERSE 2018 yarışmasına hazırlanıyor.

Sevgili Fitness sporcu’su Mehtap Dinlemez ile siz okuyucularımız için, Lefkoşa’da bulunan Mamülcüoğlu Pastanesin’de yaptığımız güzel röportaj sohbetimizde, son zamanlarda ülkemizde spor salonlarının sayısının çok fazla arttığını belirtti ve sözlerine şu şekilde devam etti;

‘’Son bir kaç senedir, gözlemlediğim çok sayıda insan hobi olarak spor yapmaya başladı. Herkes spora odaklanmaya başladı. Hemen hemen herkes fit bir vücut istiyor.’’

3-4 Kasım’da WABBA PRO-CART ülkemiz KKTC’de Mağusa’da düzenleneceğini ve bu yarışmaya hazırlandığını belirten Mehtap sözlerine şu şekilde devam etti.

Tezime odaklandığım için, fitness çalışmalarına bir süre ara verdim. Yani sabit olan bir spor salonunda antrenör lük yapmadığını belirtti.

‘’Fitness ülkemiz KKTC dışında, diğer ülkelerde nasıl gelişiyor? Diğer ülkelerde fitness’I profesyonel olarak yapan insanlarla ülkemizde bu işi yapan insanlar arasında ne tip farklılıklar var?’’

Ülkemizde bu spor dalıyla uğraşan arkadaşlarımız, antraman ve beslenme konusunda aşırı şekilde ki pahalılıktan şikayetci olduğunu ve yarışmalara hazırlanmak için, gerekli maddiyatı kendilerinin sağlayamadığını sponsor bulmakta çok zorlandıklarını ve sponsor bulunmadığı içinde her yarışmacının, önümüzde ki yarışmada Kuzey Kıbrıs’ta Düzenlenecek olan WABBA PRO-CART’a katılmak için 270 £uro ödemesi gerekli olduğunu belirtti. Yani son zamanlarda yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı, beslenme ve diğer ihtiyaçlarımız açısından yetersiz kaldıklarını ve bu spor dalı için sponsorların gerekli olduğunu belirtti.

‘’Ülkemizde yaşanan ambargolardan ve ekonomik sıkıntılardan, tanınmamamız ve yeterli şartlarında olmadığından dolayı, kendimizi Dünya genelinde hiç bir şekilde tanıtamıyoruz.’’

‘’Bu yaptığınız spor dalında, aldığınız derecelerle ilgili size gelen teklifler varmı?’’

Türkiye milli takımı antrenör, Korhan beyin bir yarışma sonrası, kendisine yurt dışındaki yarışmalara da katılması gerektiğini ve vücut geliştirme branşında önünün açık olduğunu belirtmiş. Bunun gibi birkaç antrenör den daha, olumlu güzel yorumlar almış ve yarışmalara kendi takımlarında katılmalarını istemişler. Bunları duymakta, Mehtap’ın kendisi için çok onur ve gurur verici olduğunu da bizlerle paylaştı.

‘’Girl Fight Magazine ile bağlantınız nedir?’’

Girl Fight Magazine, Amerika’da yayınlanan bir spor dergisi olduğunu, daha önce fotoğraflarının bu dergide yayınlandığını ve ikinci kez fotoğraflarını dergide yayınlanması için fotoğraflarını tekrar istediğini belirtti.

‘’Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru’’ köşesi için ve Armağan Dinletener ile yaptığınız röportaj hakkındaki düşünceleriniz?

KKTC’de yaptığınız bu iş ile; yetenekli ve gizli kalmış gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarılmasını sağlıyorsunuz. Onlara destek olmanız açısından, gurur verici bir iş yaptığınızı düşünüyorum.

Bizlerde bu güzel röportaj, sohbet ve geçirdiğimiz güzel zamanın ardından, 2017 KKTC Vücut geliştirme Şampiyonu ve 2018 WABBA Dünya 2.’si sevgili; Mehtap Dinlemez’e çok teşekkür ediyor, başarılarının daima devam etmesini diliyoruz.