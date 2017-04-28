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28 Nisan 2017 Cuma 14:31

Mehmet Ali Şefik Makale Yarışmasının Ödül Töreni 3 Mayıs’ta...

Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik anısına bu yıl 11. düzenlenen makale yarışmasını kazanlara ödülleri 3 Mayıs’ta verilecek.

Mehmet Ali Şefik Makale Yarışmasının Ödül Töreni 3 Mayıs'ta...
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Merhum Başsavcı Yardımcısı Mehmet Ali Şefik anısına bu yıl 11. düzenlenen makale yarışmasını kazanlara ödülleri 3 Mayıs’ta verilecek.

Organizasyon Komitesi adına Kıdemli Savcı İlter Koyuncuoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, ödül töreni saat 14.30’da Posta Dairesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fazıl Sağlam, tören öncesinde Türkiye’deki Anayasa değişikliği üzerine bir konuşma yapacak.

Mehmet Ali Şefik 12 Ocak 1951 tarihinde Baf’ta doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1977 yılında mezun olan Şefik, Yüksek Savcılar Kurulu tarafından  28 Şubat 1980 tarihinde Savcı, 1 Ocak /1991 tarihinde Kıdemli Savcı, 1 Ekim 994 tarihinde Başsavcı Yardımcı Muavini ve 11 Mart 1998 tarihinde Başsavcı Yardımcısı olarak atandı.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Ali Şefik Başsavcı Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, 27 Nisan 2003 tarihinde genç yaşta yaşamını yitirdi.

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