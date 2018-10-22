Mehmet Aktunç: Ülkemizin geleceğini gençler inşaa edecek

Ulusal Birlik Partisi'nde yapılacak kurultayda UBP Lefkoşa Gençlik Kotası Parti Meclis adayı olan genç başarılı iş insanı Mehmet Aktunç, "Gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu" belirtti. Partinin en en alt kademisinden basamakları tek tek çıkarak siyasete başladığını anlatan Aktunç, "Biz, gençlere inanan nesilleriz. Koltuk sevdası anlayışı ile yola çıkmadık. Partimizin her alanda başarılı olması için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. Aktunç, "Parti Meclisi'nde konuşan, düşüncelerini ortaya koyan bir anlayışı öne çıkaracaklarını" kaydetti.

Aktunç, "Lefke'den İskele'ye İskele'den Girne'ye Girne'den Mağusa'ya Mağusa'dan Lefkoşa'ya Lefkoşa'dan Güzelyurt'a tüm ilçelerimizdeki gençlerin sorunlarını yakından bilecek bir birikimim var. Köy köy geziyoruz. Gençleri dinliyoruz. Tecrübeli abilerimizi dinliyoruz. Ortaya çıkan düşünceler ve istekler üzerinde neler yapabileceğimizi planlıyoruz" dedi. "Sevginin ve aydınlığın geleceğini temsil ettiklerini, edeceklerini" belirten Aktunç, "Birlikte güleceğimiz, birlikte hüzünleneceğimiz bir anlayışı taşıyorum" dedi.

"Atacakları adımlarla gençlerin ülkesindeki umutlarını artıracaklarını" belirten Aktunç, "Gençlerin gözlerindeki ışık ve umut ülkemizin geleceğidir" dedi. "Bizler göreve geldikten sonra vakti geldiğinde yerimizi gençlere bırakmasını biliriz" sözlerini de kullanan Aktunç, "UBP gençliği milletimizin geleceğidir. Talip olduğumuz görevler sadece hizmet makamlarıdır. Bizler hizmet ettikçe, görev ve sorumluluklarımız da artacaktır. Bu noktada gençlere yerlerimizi bırakarak yola devam edeceğiz " dedi.

KKTC'nin gençler tarafından inşa edileceğini ifade eden Aktunç şöyle devam etti; "Ulusal Birlik Partisi bu yolda önemli bir adrestir. UBP kadroları gençlerin var olduğu, var olacağı yerdir. Bizler, üyelerimizin vereceği destek ile bu yolda ilerleyeceğiz. Sadece UBP'nin değil, Kıbrıs Türk gençliğinin sesi olacağız."