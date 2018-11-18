Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak.

2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın komitedeki görüşmelerinden dolayı haftada bir toplanma kararı alan Meclis Genel Kurulu’nun yarınki toplantısı saat 10.00’da başlayacak.

Genel Kurul’un yarınki özel gündeminde, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Tohum ve Üretim Materyalleri Yasası bulunuyor.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nden gelen raporların ele alınacağı yarınki toplantıda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Milletvekillerinin güncel konuşmalarını yapabileceği toplantının gündeminde, sorular bölümündeki işlemler de var.