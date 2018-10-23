banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93469
ALTIN
227.280
DOLAR
5.7423
STERLİN
7.4655
EURO
6.5924
Mutawa tutuklu yargılanacak
MUTAWA TUTUKLU YARGILANACAK
Galipoğlu’na tokat gibi ceza
GALİPOĞLU'NA TOKAT GİBİ CEZA
Mavideniz’ler hapis yatacak
MAVİDENİZ'LER HAPİS YATACAK
Başka üniveristeye geçiş yapabilmek için transcrip çaldılar
BAŞKA ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ YAPABİLMEK İÇİN...
banner282

Meclis Genel Kurulu sona erdi

Meclis Genel Kurulu sona erdi

23 Ekim 2018 Salı 14:33
Meclis Genel Kurulu sona erdi

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmaların ardından bugünkü birleşimini kapattı. Bir sonraki toplantı 30 Ekim Salı günü yapılacak.
ÖZTÜRK
UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün “Ekonomi ve Hukuk Alanında Yaşanan Sıkıntılar”la ilgili konuşmasında, özellikle gıda ürünlerinde yaşanan zamların hayatı olumsuz etkilediğine işaret etti.
Döviz düştükten sonra fiyat artışlarının düşüp düşmediğini soran Öztürk, marketlerdeki fiyat uçurumlarına yönelik denetim ve caydırıcı ceza uygulanmadığını belirtti.
Öztürk, gençlerin göç ettiğini, ülkede kalmak istemediğini, verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.
Maaşlara artış yapılmasının sürdürülebilir olup olmadığını ve bütçedeki karşılığını soran Öztürk, alınacak tedbirlerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.
GÜNDÜZ
UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ulaştırma konusunda güncel konuşma yaptı.
Gündüz konuşması sırasında, bakanların Meclis’te bulunmamasını eleştirdi.
Karayollarının durumuna değinen Gündüz, yaşanan sıkıntıların bir türlü giderilemediğini, özellikle Güzelyurt- Lefke yolunun bitmek bilmediğini, yolun tehlike yarattığını söyledi.
Gündüz, dövizde yaşanan yükselmeye paralel bazı firmaların ülkeyi terk ettiğini ve karayollarındaki işlerin yarım kaldığını belirtti.
Ülkede trafik karmaşası yaşandığını, Gönyeli’deki üst geçidin ihalesiz yapıldığını, ara emri alındığını söyleyen Gündüz, UBP milletvekillerinin bu sorun yaşanmadan önce uyarıda bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını savundu.
Gündüz, öğrenci olarak adada bulunanların araç kiralaması ve yük taşıyan araçların kurallara uyması konularında ciddi denetimler yapılması gerektiğini de söyledi.
Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nin durumu ile ilgili bilgi talep eden Gündüz, şirketin önemli bir misyonu olduğunu, kapatılmaması gerektiğini belirtti.
Gündüz konuşmasında, Girne ve Gazimağusa limanlarında yaşanan sorunlara ve mültecilerin durumuna da değindi.
Güncel konuşmalardan sonra yazılı ve sözlü sorulara geçildi.
Soruların tamamlanması ile Genel Kurul sona erdi.
 

Son Güncelleme: 23.10.2018 17:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“baflılar 5. Dayanışma Balosu” 17 Kasım’da...
“baflılar 5. Dayanışma Balosu” 17 Kasım’da...
Gazimağusa Ve İskele’de Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Gazimağusa Ve İskele’de Bazı Bölgelerde Yarın 6 Saat Elektrik Kesintisi Olacak
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası’nı Meclis'e İade Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Tohum Ve Üretim Materyalleri Yasası’nı Meclis'e İade Etti
Meclis’te bugüne kadar üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Meclis’te bugüne kadar üç milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı
Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği, Kayıplar Konusunda Kıbrıs Rum Polisi’ni Kınadı
Şehit Aileleri Ve Malül Gaziler Derneği, Kayıplar Konusunda Kıbrıs Rum Polisi’ni Kınadı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Besim: “Sağlık siyaset üstü tutulmalı”
Besim: “Sağlık siyaset üstü tutulmalı”
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Forumu Başladı
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Forumu Başladı
Meclis Toplantısı Sürüyor
Meclis Toplantısı Sürüyor
Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi
Tdp Gazimağusa İlçesi 6. Olağan Kongresi Yapıldı…gazimağusa İlçe Başkanlığına Ece Balcı Getirildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim