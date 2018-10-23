Meclis Genel Kurulu sona erdi

Meclis Genel Kurulu güncel konuşmaların ardından bugünkü birleşimini kapattı. Bir sonraki toplantı 30 Ekim Salı günü yapılacak.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün “Ekonomi ve Hukuk Alanında Yaşanan Sıkıntılar”la ilgili konuşmasında, özellikle gıda ürünlerinde yaşanan zamların hayatı olumsuz etkilediğine işaret etti.

Döviz düştükten sonra fiyat artışlarının düşüp düşmediğini soran Öztürk, marketlerdeki fiyat uçurumlarına yönelik denetim ve caydırıcı ceza uygulanmadığını belirtti.

Öztürk, gençlerin göç ettiğini, ülkede kalmak istemediğini, verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.

Maaşlara artış yapılmasının sürdürülebilir olup olmadığını ve bütçedeki karşılığını soran Öztürk, alınacak tedbirlerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ulaştırma konusunda güncel konuşma yaptı.

Gündüz konuşması sırasında, bakanların Meclis’te bulunmamasını eleştirdi.

Karayollarının durumuna değinen Gündüz, yaşanan sıkıntıların bir türlü giderilemediğini, özellikle Güzelyurt- Lefke yolunun bitmek bilmediğini, yolun tehlike yarattığını söyledi.

Gündüz, dövizde yaşanan yükselmeye paralel bazı firmaların ülkeyi terk ettiğini ve karayollarındaki işlerin yarım kaldığını belirtti.

Ülkede trafik karmaşası yaşandığını, Gönyeli’deki üst geçidin ihalesiz yapıldığını, ara emri alındığını söyleyen Gündüz, UBP milletvekillerinin bu sorun yaşanmadan önce uyarıda bulunduğunu ancak dikkate alınmadığını savundu.

Gündüz, öğrenci olarak adada bulunanların araç kiralaması ve yük taşıyan araçların kurallara uyması konularında ciddi denetimler yapılması gerektiğini de söyledi.

Kıbrıs Türk Denizcilik Şirketi’nin durumu ile ilgili bilgi talep eden Gündüz, şirketin önemli bir misyonu olduğunu, kapatılmaması gerektiğini belirtti.

Gündüz konuşmasında, Girne ve Gazimağusa limanlarında yaşanan sorunlara ve mültecilerin durumuna da değindi.

Güncel konuşmalardan sonra yazılı ve sözlü sorulara geçildi.

Soruların tamamlanması ile Genel Kurul sona erdi.

