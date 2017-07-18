Meclis Başkanı Siber, Yabancı Parlamenterleri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ülkede bulunan yabancı parlamenterleri kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla ülkede bulunan yabancı parlamenterleri kabul etti.

Kabulde; İngiltere, Uganda, Azerbaycan, Macaristan, Slovakya, Gürcistan, Makedonya ve Madagaskar’dan parlamenterler ve temsilciler yer aldı.

Kabulde konuşan Uganda Meclis Başkanı Rebecca Kadaga, davet için Meclis Başkanı Siber’e teşekkür etti.

Kadaga, bu gibi ziyaretlerin ülkelerin ilişkileri açısından önemli olduğuna işaret etti.

SİBER

Meclis Başkanı Siber ise, ziyaretleri için yabancı parlamenterlere teşekkür etti.

Bu gibi ziyaretlerin barış ve dostluğa önemli katkıda bulunduğun vurgulayan Siber konuşmasında Kıbrıslı Türklere yönelik izolasyon ve ambargoların kaldırılması çağrısında bulundu.