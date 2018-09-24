Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lojistik Destek Komutanlığı’nı Ziyaret Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lojistik Destek Komutanlığını ziyaret etti.



Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Töre ziyaretinde Lojistik Destek Komutanı Piyade Albay Sivan Yıldız’la karargâh bahçesine zeytin fidanı dikti.



Zeytin fidanının özgürlüğün ve bağımsızlığın yanı sıra barışın da simgesi olduğunu kaydeden Töre, fidan büyüdükçe KKTC’nin yaşının da ilerleyeceğini belirtti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın portresi de gün anısına komutanlığa hediye edildi. Karargahta askerlerle öğle yemeği yenilirken, Lojistik Destek Komutanlığının cephe gerisinde, barışta ve savaşta daima hazır olduğu vurgulandı.