MDP: “Bayramı paylaşmak için fırsat olarak değerlendirmeliyiz‘’

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, toplumsal yaşamda önemli yeri bulunan bayramların, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendirildiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler” olduğunu vurguladı.

MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü yaptığı yazılı açıklamada, “bu mübarek günde dargınlıkları ve kırgınlıkları bir kenara bırakarak, birbirimizi kucaklamalıyız” diyerek, sevinmek kadar sevindirmenin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları ziyaret ederek, onlara maddi ve manevi yardımlarda bulunarak, onları sevindirmenin manevi duyguları güçlendireceğini belirtti.

“Yaşamımızı zenginleştiren ve renklendiren bayramları, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, üzüntülerin yerini sevincin alması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer fırsat olarak değerlendirmeliyiz” diyen Büsküvütçü, Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa ve ülkeye huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diledi.

