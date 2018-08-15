banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90606
ALTIN
233.895
DOLAR
6.1245
STERLİN
7.6475
EURO
6.9332
Vatandaşlar isyan etti
VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ
Girne yeni Kaymakamı Güneş
GİRNE YENİ KAYMAKAMI GÜNEŞ
Polis dershane müdürünü darp etti!
Son Dakika
POLİS DERSHANE MÜDÜRÜNÜ DARP ETTİ!
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de
TBMM BAŞKANI YILDIRIM KKTC’DE
banner282
Flaş Haber
Vatandaşlar isyan etti
Kapat

Maliye Bakanı Denktaş: “2 Cumhurbaşkanı Talat Yeni Makam Aracını İstemedi”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini açıkladı.

Maliye Bakanı Denktaş: “2 Cumhurbaşkanı Talat Yeni Makam Aracını İstemedi”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini açıkladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 11:26
Maliye Bakanı Denktaş: “2 Cumhurbaşkanı Talat Yeni Makam Aracını İstemedi”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın kendisine alınan yeni makam aracını istemediğini açıkladı.
Maliye Bakanı Serdar Denktaş bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, geçen kasım ayında 2, Cumhurbaşkanı Talat’a makam aracı  için ihale açtıklarını süreç seçim yasaklarına girdiği için ertelendiğini, ardından bütçe geçince yeniden ihale açtıklarını ve yeniden seçim dönemine girdiklerini ve yine ertelemek zorunda kalındığını anlatarak, “En nihayet sonuçlandı ve aracın gelişi bu günlere rast geldi” dedi.
Dün hem basında hem Meclis’te bu konunun eleştirilmesinin ardından 2. Cumhurbaşkanı Talat’ın ‘ben bu arabayı istemiyorum’ haberi gönderdiğini ifade eden Denktaş, arabanın ihale sonucu alındığını ve parasının ödenmiş olduğunu, bu nedenle de başka maksatlarla kullanılacağını söyledi.
Denktaş ,“Sayın Cumhurbaşkanı kendi arabasıyla dolaşacaksa dolaşacak araç devlet envanterine geçmiş durumdadır” dedi.
“RHA’LAR DÜN SATIŞTAYDI ZATEN”

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, başka bir konuya daha değinerek bugün basında ‘ne oldu RHA’ları satacaktın be dayım’ şeklindeki soruyu hatırlatarak ,“Soran arkadaşa; be dayı dün sen bunu sorarken RHA’lar satıştaydı” dedi.

Denktaş, RHA’ların bir kısmını dün sattıklarını, kullanmadıklarını da satmaya devam edeceklerini, ancak ihtiyaç olan araçları kullanmaya devam edeceklerini belirtti.
 

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 15:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LTB 61 İşyerini Denetledi!
LTB 61 İşyerini Denetledi!
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
Doktor Örgütleri, Hastalardan En Düşük Muayene Ücretlerinin Alınması Yönünde Tavsiye Kararı Aldı
YDP:“Çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
YDP:“Çalışma İzinlilerin Çocuklarından Ödenek Alınması Gayri Ahlaki Ve Gayri İnsani Bir Tedbir… Önlem Paketinden Çıkarılsın”
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı
Ozanköy’e Yeni Çocuk Parkı
Vatandaşlar isyan etti
Vatandaşlar isyan etti
Girne yeni Kaymakamı Güneş
Girne yeni Kaymakamı Güneş
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümette Yer Alan Partilerle Görüşecek
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Hükümette Yer Alan Partilerle Görüşecek
Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!
Maliye Bakanlığı İle KTAMS Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı!
Yıldırım: “KKTC’nin Dünyada Tanınırlığının Artırılması Bağlamında Her Türlü Gayreti Göstereceğim”
Yıldırım: “KKTC’nin Dünyada Tanınırlığının Artırılması Bağlamında Her Türlü Gayreti Göstereceğim”
Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkanı Yıldırım İle Görüştü!
Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkanı Yıldırım İle Görüştü!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim