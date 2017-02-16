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16 Şubat 2017 Perşembe 12:29

MAHKEME VATANDAŞLIĞA KABUL ETMEDİ!

MAHKEME VATANDAŞLIĞA KABUL ETMEDİ!
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Mahkeme Ailesi TC'li olup Kıbrıs'ta doğanlara vatandaşlığı kabul etmedi

Politis gazetesi, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türk’ün dava başvurusu nedeniyle, Rum İdari Mahkemesi’nin bu davayı ele aldığını yazdı.
Rum İdari Mahkemesi’nin, ebeveynlerinden biri 1974 Barış Harekatı’ndan sonra ülkeye gelmiş TC kökenli, diğeriyse Kıbrıslı Türk olan şahısların, bir ebeveynin Kıbrıs’a “yasa dışı girişi” gerekçesiyle, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını elde etme hakkına sahip olmadığı kararına vardığı belirtildi.

Politis gazetesi, KKTC’de ikamet eden Kıbrıslı Türk’ün dava başvurusu nedeniyle, Rum İdari Mahkemesi’nin bu davayı ele aldığını yazdı.

Söz konusu Kıbrıslı Türk’ün, 1979 yılında KKTC’de doğduğunu, annesinin Kıbrıslı Türk olduğunu yazan gazete Kıbrıslı Türk’ün babasının ise, Türk Barış Harekatı’nın ardından Kıbrıs’a geldiğini ve  1975 yılında annesiyle evlendiğini belirtti.

Gazete Kıbrıslı Türk’ün, annesinin de Kıbrıslı Türk olmasından dolayı “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı almak için başvuruda bulunduğunu ancak talebinin reddedildiğini, 2009 yılında yine başvuruda bulunduğunu bunun gene reddedildiğini ardından ise, konuyu, kısa bir süre önce, “vatandaşlık başvurusunun reddedilmesinin doğru olduğu kararına varan” İdari Mahkeme’ye taşıdığını yazdı. 

Habere göre Mahkeme ilgili kararında, Türk “işgali” olarak nitelendirdikleri Barış Harekatı’nın ardından doğan ve ebeveynlerinden biri TC kökenli olan çocuklarla ilgili kriterlere atıfta bulundu.

İlgili kararda, ebeveynlerinden biri “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne  “yasa dışı gelen” kişilerin  “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığının alınmasına yönelik geçerli durumun değiştirilmesinin hiç makul olmadığı belirtilirken, ülkenin çıkarlarının korunması gerekliliğine de atıfta bulunuldu.

Kararda, TC kökenlilerin çocuklarının durumlarının, ebeveynlerinden biri “Kıbrıs Cumhuriyeti’”ne yasa dışı gelen, diğeri Kıbrıslı Türk olan çocuklardan farklı olduğuna da dikkat çekildi.  

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