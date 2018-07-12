Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek hem yeni yönetim kurulu üyelerini tanıttılar hem de Başkan İsmail Arter’i tebrik ettiler. 2018-2019 dönem Başkanı Hülya Özüahmet başkanlığındaki heyet, ziyarette belediye başkanına çiçek takdim etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Mağusa Kale Lions ailesinin yeni döneminin hayırlı olmasını dileyerek, ileriye dönük projelerini takip ettiği dernekle birlikte geçmişte birçok iş yaptıklarını ancak sosyal sorumluluk projesi olarak çok daha fazla çalışma yapmayı istediğini ifade etti. Geçmişte birlikte yaptıkları çalışmalara ve derneğe verdiği desteğe yeni dönemde de devam edeceğini belirten Başkan Arter, hem belediyenin hem de derneğin başarılı çalışmalar yapmasını diledi.

Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği Dönem Başkanı Hülya Özüahmet ise Başkan İsmail Arter’i kutlayarak, 2018-2019 Kale Lions dönem başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olarak göreve başladıklarını, ana aktivitelerinin özel eğitim merkezinin ihtiyacı olan ana sınıfı yapmak olduğunu ifade etti.

Yeni dönemde açlık, çevre, çocuk kanseri, diyabet, sağlık üzere 5 ana konuda faaliyet göstereceklerini söyleyen Özüahmet, Başkan İsmail Arter’e her zaman yanlarında olduğu için teşekkür etti.

