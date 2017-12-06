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06 Aralık 2017 Çarşamba 06:04

Mağusa anayolunda kaza!

Mağusa anayolunda kaza!
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Mağusa anayolunda kaza!
Mağusa'da sabat 7:30 sıralarında meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybeden sürücü öndeki araca ve yol kenarındaki yan duvarlara çarparak durabildi. Polis yağmurlu havalarda yolların kaygan olabildiğini ve sürücülerin dikkatli araç kullanması konusunda tekrar uyardı.
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