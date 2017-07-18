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18 Temmuz 2017 Salı 09:03

LYS’de Puan Türlerine Göre İlk 10’a Girenler Belirlendi

Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede, puan türlerinde ilk 10’a giren öğrenciler belirlendi.

LYS'de Puan Türlerine Göre İlk 10'a Girenler Belirlendi
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Türkiye Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına giriş amacıyla gerçekleştirilen Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) katılan KKTC liselerinden mezun öğrenciler arasındaki değerlendirmede, puan türlerinde ilk 10’a giren öğrenciler belirlendi.

KILAVUZDA “KKTC UYURUKLU” BÖLÜMÜNDEKİ KODLARLA TERCİH YAPILACAK

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 Öğretim Yılı’nda ÖSYM tarafından yapılacak yerleştirmede KKTC kontenjanları için kılavuzda “KKTC Uyruklu” olarak gösterilen bölümlerin kodları ile tercihlerini yapacaklar.

Öğrencilerin üniversite tercihlerini 18 Temmuz- 26 Temmuz tarihleri arasında yapması gerekiyor.

EK: PUAN TÜRÜNE GÖRE İLK 10'A GIREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ

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