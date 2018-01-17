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LTB’DEN UYARI: “ARAÇLARINIZI AĞAÇ ALTINA PARK ETMEYİN”

Meteoroloji Dairesi’nin bu akşamdan itibaren ülkede rüzgarın etkili olacağını duyurmasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de vatandaşları uyardı.

LTB’DEN UYARI: “ARAÇLARINIZI AĞAÇ ALTINA PARK ETMEYİN”

Meteoroloji Dairesi’nin bu akşamdan itibaren ülkede rüzgarın etkili olacağını duyurmasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de vatandaşları uyardı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 17:34
LTB’DEN UYARI: “ARAÇLARINIZI AĞAÇ ALTINA PARK ETMEYİN”
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LTB’DEN UYARI: “ARAÇLARINIZI AĞAÇ ALTINA PARK ETMEYİN”

Meteoroloji Dairesi’nin bu akşamdan itibaren ülkede rüzgarın etkili olacağını duyurmasıyla, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) de vatandaşları uyardı.
 

Belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların fırtına nedeniyle yaşanacak olumsuzluklar karşısında LTB’ye ait “Alo185” şikayet hattına ulaşabileceği kaydedildi.
 

Yarın etkili olması beklenen fırtınanın çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara neden olabileceğine dikkat çeken LTB, vatandaşlara “Araçlarınızı tehlike yaratma olasılığı olan ağaçların altına park etmeyin” uyarısında bulundu.
 

LTB ekiplerinin yurttaşlara yardımcı olmak için hazır olduğu da belirtildi.

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