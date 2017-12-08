LTB SPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİNİ SEÇTİ

Lefkoşa Türk Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu dün yaptığı olağan genel kurulda yeni yönetimini seçti.Genel kurul, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve üyelerin katılımı ile LTB Mimar Mehmet Vahip Toplantı salonunda yapıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın doğal başkan olduğu spor kulübü genel kurulunda, tüzüğe uygun olarak faaliyet ve mali raporları okunup aklandıktan sonra kulübün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu üyeleri belirlendi.Genel kurulda ayrıca önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek olan faaliyetler de görüşülerek, etkinlik takviminin oluşturulması ve bu çerçevede hareket edilmesi kararlaştırıldı.HARMANCI: “KULÜP, BAŞARILI SPOR ETKİNLİKLERİNE İMZA ATTI”LTB Başkanı Mehmet Harmancı genel kurulda yaptığı konuşmada, spor kulübünün geçen dönem içerisinde belirlenen hedefler doğrultusunda olumlu bir yıl geçirdiğini ve bu kapsamda başta “Lefkoşa Turkcell’e Koşuyor Maratonu” olmak üzere başarılı spor etkinliklerine imza atıldığını kaydetti.Harmancı ayrıca Ekim ayında gerçekleştirilen Lefkoşa Turkcell’e Koşuyor Maratonu’ndan elde edilen gelirin Pazartesi günü saat 10.00’da Lefkoşa Türk Belediyesi Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek basın toplantısında yetkililere teslim edileceğini kaydetti.LTB Spor Kulübü’nün yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu şu isimlerden oluşuyor:YÖNETİM KURULUBaşkan, Mehmet Harmancı; As Başkan Akın Aktunç; Genel Sekreter Nüge Tecer; Genel Sekreter Yardımcısı Çelen Çağansoy; Mali İşler Sorumlusu Yücel Hatay; Spor İşleri Sorumlusu Bülent Çıraklı; Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Seden Tunççağ; Lokal Sorumlusu Özkan Bardak; Faal Üye İlkem Tunar; Yedek Üyeler: Zehra Beyar, Name Sarıkaya, Tulin Sabri.DENETLEME KURULUSibel Taçay, Hakan Altın. Yedek üye Türkay KlermoDİSİPLİN KURULUEvrim Hıncal, Fikri Özgüvenli, Ferdiye Sav; Yedek Üye Tahir Hoca.