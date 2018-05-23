LTB Başkanı ve TDP LTB adayı Harmancı Mülteci Hakları Derneği'ni ziyaret etti

“İNSAN HAKLARI ODAKLI ÇALIŞIYORUZ…”



Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı (LTB) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, görev süresince başkentte yaşayan herkesin ihtiyaçlarına yönelik perspektif oluşturduklarını kaydederek, “2018-2022 vizyonumuz Lefkoşa’yı aynı zamanda bir insan hakları şehri haline getirmektir” dedi.

Mehmet Harmancı, dün Mülteci Hakları Derneği’ni ziyaret etti.

Mehmet Harmancı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Özge Uğraşın ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşen Harmancı, göreve geldikleri günden itibaren insan hakları odaklı çalıştıklarını ve önümüzdeki dönemde de bu çalışmaları sivil toplumla işbirliği içinde bütünlüklüşekilde geliştirmeyi ve kurumsallaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Harmancı, ziyaretlerinin işbirliği ve dayanışma fırsatlarını değerlendirme, görüş alışverişinde bulunma niteliğinde olduğunu belirtti.

Yasal mülteci sayısınınfazlalığına işaret eden ve bu konuda ciddi bir politika oluşturulması gerektiğini vurgulayan Harmancı, belediye olarak bu konuda attıkları adımlara değindi.



Görev süresinde LTB ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğinde mültecilere yönelik Türkçe kurslar düzenlediklerini, acil durumlar için Paylaşım Mutfağı’nı açtıklarını anımsatan Harmancı, önümüzdeki dönemde, mülteciler dâhil olmak üzere tüm belediye aktivite ve hizmetlerini farklı grupların katılabileceği bir formata sokmak için çalıştıklarını, hizmetlere ulaşılabilirliğinin daha yaygın olmasını amaçladıklarını söyledi.2015 yılında Belediye Meclisi üyeleriyle Mülteci Hakları Komisyonu kurduklarını da hatırlatan Mehmet Harmancı, 12 maddelik eylem planı oluşturduklarını ve LTB olarak bu planın büyük bir kısmını hayata geçirdiklerini kaydetti.Harmancı, insan hakları odaklı çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduklarını ve bu konuda dört yıllık görev süresinde olduğu gibi ilgili sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.Harmancı, Mülteci Hakları Komisyonu’nda tüzük değişikliği önerisi sunulduğunu, buna göre mültecilerin de sosyal yardım alan kişilerle aynı şartlarda suyu 10 tona kadar ücretsiz almalarını sağlanacağını da ifade etti.Harmancı mültecilere geçici destek vermeyi; Haziran ayında devreye girecek bisiklet istasyonundan faydalanmalarını sağlayarak ulaşım sorularını çözme konusunda yardımcı olmayı öngördüklerini de aktardı.Harmancı, “Eskiden her şey kimlik ve yurttaşlık temelinde yapılırken bu dört yıllık süreçte şehirde yaşayan herkesin ihtiyaçlarına yönelik perspektif oluşturduk. 2018-2022 dönemindeki vizyonumuz Lefkoşa’yı aynı zamanda bir insan hakları şehri haline getirmektir” dedi.