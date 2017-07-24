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24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:44

LTB: “Akıllı Sayaçlar İçin 24 Saat Avans Su Yüklenebilecek”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Akıllı Su Sayacı Kontör Yükleme Noktası”ndan 24 saat avans su yüklenebileceğini duyurdu.

LTB: 'Akıllı Sayaçlar İçin 24 Saat Avans Su Yüklenebilecek”
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), “Akıllı Su Sayacı Kontör Yükleme Noktası”ndan 24 saat avans su yüklenebileceğini duyurdu.

LTB’den yapılan açıklamada, vezne çalışma saatleri dışında ve hafta sonları akıllı su sayacı kullananların, LTB binası girişinde bulunan “Akıllı Su Sayacı Kontör Yükleme Noktası”ndan 24 saat avans su yükleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, avans yüklenen suyun ücretinin, daha sonra vezneden yapılacak işlemlerde ödenebildiği ve makineden yüklemelerin akıllı su sayacı kartı ile yapılabildiği kaydedildi.

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