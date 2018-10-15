LONDRA MANŞET BÜYÜK HEDEFLERLE YAYINA BAŞLIYOR

ZİYA EMİR GROUP bünyesinde yayın yapan , Kıbrıs Türk Basınında korkusuz ve doğru haberleriyle yıllardır adından söz ettiren, yaptığı haberlerle ses getirip gündem belirleyen KIBRIS MANŞET‘e kardeş geliyor. İngiltere‘de yaşam süren Türk‘lerin sesi olma hedefindeki ,İngiltere Turk medyasında söz sahibi olmaya aday kardeş gazetemiz LONDRA MANŞET bir ilke de imza atacak.İngltere‘deki Turk Gazetelerinin dağıtım yaptığı Kuzey Londra’ya ilave olarak, hicbir Türk gazetesinin yapmadığını yaparak,Londra‘nın Kuzeyi’nin dışında ,Güney Londra ve Kent bölgeleriyle, İngiltere’nin Birmingham, Manchester, Liverpool bölgeleri, Galler‘in Cardiff ve Swansea‘deki tüm Turk marketlerinde ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

LONDRA MANŞET 31 Aralık 2018 tarihine kadar 2 haftada bir, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de haftalık olarak yayınlanacaktır. Tarafsız ve ilkeli yayıncılıktan ödün vermeyecek olan gazete, başta Türkiye, KKTC ve Londra’dan haberler olmak üzere dünya haberlerini de Türkce ve İngilizce olarak yayınlayacaktır.

Magazin ve spor haberlerine de yer verecek olan LONDRA MANŞET,her ay sürpriz ve değerli promosyonlarıyla da İngiltere Türk Medyasında ses getirecek ve kısa zamanda Liderlik koltuğundaki yerini alacaktır.