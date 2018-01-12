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LİBYA'NIN KİMYASAL SİLAHLARININ İMHASI TAMAMLANDI

LİBYA'NIN KİMYASAL SİLAHLARININ İMHASI TAMAMLANDI

12 Ocak 2018 Cuma 12:41
LİBYA'NIN KİMYASAL SİLAHLARININ İMHASI TAMAMLANDI
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LİBYA'NIN KİMYASAL SİLAHLARININ İMHASI TAMAMLANDI

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ GENEL DİREKTÖRÜ ÜZÜMCÜ: - "2016'DA ALMANYA'YA TAŞINAN LİBYA'NIN SON KİMYASAL SİLAHLARI İMHA EDİLDİ"


 Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) Genel Direktörü Ahmet Üzümcü, 2016'da Almanya'ya taşınan Libya'nın son kimyasal silahlarının imha edildiğini açıkladı.

Üzümcü, Almanya'nın Münster kentindeki GEKA kimyasal silah imha merkezinde gerçekleşen törende yaptığı açıklamada, "Bugün yaşananlar silahsızlanma ve uluslararası güvenlik için tarihi bir fırsattır." dedi.

Libya'nın kimyasal silahlarını imha sürecinin tamamlandığını dile getiren Üzümcü, "Sıra dışı bir operasyon olan, Kategori 2'de yer alan yaklaşık 500 ton kimyasal silahların imha ve yok edilmesi güçlü bir uluslararası iş birliğine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Libya operasyonu, KSYÖ'nün sloganı olan 'Dünyanın kimyasal silahlardan arındırılması için hep birlikte çalış' örneğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Üzümcü tarafından Libya hükümetine kimyasal silahların imhası için sertifika verildi. Törene, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Taha Siala'nın yanı sıra Almanya Savunma ve Dışişleri bakanlıklarından yetkililer katıldı.

Libya, daha önce "Kategori 1 ve 3" kimyasal silahlarını tamamen imha etmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 22 Temmuz 2016'da Libya'nın kimyasal silahlarının ülke dışında imhasına yardım edilmesi kararını onaylamış, geriye kalan "Kategori 2"de yer alan kimyasal silahlar Almanya'nın Münster kentindeki GEKA kimyasal silah merkezine taşınmıştı.

Libya ülkedeki kimyasal silahların imhasını içeren Kimyasal Silahlar Konvansiyonu’nu 2004'te imzalamış ancak 2011'deki devrimin ardından imha işlemleri sekteye uğramış, daha sonra 2012'de tekrar çalışmalara başlanmıştı.

Son Güncelleme: 12.01.2018 13:48
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