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Lefkoşa’daki bir apartmandan düşen genç ağır yaralandı

Lefkoşa’daki bir apartmandan düşen genç ağır yaralandı

10 Kasım 2018 Cumartesi 16:51
Lefkoşa’daki bir apartmandan düşen genç ağır yaralandı

Lefkoşa’daki bir apartmanda balkondan pencereye geçmeye çalışan Zimbabve uyruklu bir genç, üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, olay, bugün saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Küçükkaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerindeki  Ahmet Öncel Oraç Apartmanında yaşandı.

Zimbabwe uyruklu Donovan Goreraza (E-23), üçüncü katta bulunan odasının kapısı kilitli kaldığı için balkondan pencereye geçmeye çalıştığı esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan düşerek ağır şekilde yaralandı.

Goreraza, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili başlattığı soruşturmasına devam ediyor.

Son Güncelleme: 10.11.2018 21:59
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