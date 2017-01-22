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22 Ocak 2017 Pazar 09:27

Lefkoşa’da Öz Kızlarına Taciz

Lefkoşa'da Öz Kızlarına Taciz
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Lefkoşa’da İnfial

Hataysapık öz kızlarını taciz etti

Evrim Kamalı 
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde birlikte ikamet ettiği öz kızlarına cinsel tacizde bulunan Hataylı sapık M.B.Y tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hamza Tarman olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı M.B.Y’nin kendi öz kızlarını 2013 yılından belli taciz ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının tacizlerin başladığı 2013 yılında 11 – 14 yaşlarında olan günümüzde ise 14-17 yaşlarında olan öz kızlarını farklı zamanlarda evde yalnız oldukları esnada birçok kez soyarak cinsel taciz ettiğini söyledi. Polis müşteki kızların zanlı tarafından taciz edildiklerini annelerine anlatması üzerine olayın polise 21 Ocak tarihinde bildirilmesi üzerine tespit edilerek tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Hamza Tarman mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu bu durumun toplumda büyük infial yarattığını belirterek tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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