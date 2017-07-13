Avrupa Müzik Geceleri 2017 kapsamında Avrupa Komisyonu desteğiyle Jazz Education Abroad katılımıyla Lefkoşa’da Caz Atölye Çalışması ve Caz Konseri düzenlendi.

AB Bilgi Merkezi’nin konuyla ilgili açıklamasına göre, atölye çalışması, her yaş grubu ve seviyede, her müzik enstrümanına açık şekilde gerçekleştirildi.

Ledra Art Müzik ve Güzel Sanatlar Stüdyosu’nda gerçekleştirilen atölye çalışmasında, tanınmış caz sanatçıları Mariano Abello (Saksafon), J. Kyle Gregory (Trompet), Dave Glenn (Trombon), Jeremy Siskind (Piyan), Cahit Kutrafalı (Bas), Damian Erskine (Bas), Mike Dana (Gitar), Paolo Orlandi (Davul) ve 40’a yakın kişi katıldı.

Atölye çalışmasının ardından, 21.30-22.30 saatleri arasında, Lefkoşa HASDER bahçesinde caz sanatçılarının yer aldığı bir konser düzenlendi.