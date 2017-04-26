Lefkoşa’da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa genelinde toplam 31 sokağı kapsayan asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Başkent Lefkoşa’da uzun yıllardır hiçbir müdahale yapılmayan ve yıpranan yollar ihale kapsamında şehrin altyapısının daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla tamamen yenileniyor. Ayrıca, asfaltlanan yollarla birlikte yol çizgileri de yenileniyor” denildi.

Açıklamaya göre, 6 Mart tarihinde Surlariçi’nde başlayan asfaltlama çalışmalarının ardından Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kızılbaş ve Küçük Kaymaklı bölgesinde bozuk ve yıpranmış yollar asfaltlandı.

Yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanacak asfaltlama çalışmalarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgesi olan Surlariçi’nde 6 Mart’ta başlayan çalışmalarda Polis Sokak, Üzümlü Sokak, Agâh Efendi Sokak, Hafız Lisanî Sokak, Atilla Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, Çapa Sokak, Beliğ Paşa, Mecidiye Sokak’ta asfalt kaplama yapıldı.

Surlariçi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan bölgesinde Sümer Sokak, Şair Nedim Sokak ve Akşemsettin Sokak asfaltlanarak yurttaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalarda Köşklüçiftlik bölgesindeki Sakarya Sokak, İlhan Savut Sokak, Kemal M. Zeytinoğlu Sokak, Necati Münir Ertekün Sokak, Çamlıca Sokak, İsmail Beyoğlu Sokak, Muzaffer Ersu Sokak, Şerif Arzık Sokak, Servet Somuncuoğlu Sokak ve Kubilây Altaylı Sokak asfaltlandı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde önceki gün tamamlanan çalışmalarda Kahramanlar Caddesi, M. Hacı İbrahim Sokak, Şht. Aygün Yusuf Sokak ve Hürrem Ağa Sokak tamamlandı.

Ayrıca Kızılbaş bölgesinde ise Reşat Ebeoğlu Sokak ve Şht. Doğan A. Haşim Sokak’ta da yollar asfaltlanarak yenilendi.

ORTAKÖY VE HAMİTKÖY’DE ASFALTLAMALAR DEVAM EDECEK

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanında bulunan ve dün başlanan Şht. Tahir Osman Sokak ve Şht. Hasan Ali Sokak’ta devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlandıktan sonra Hamitköy bölgesinde bulunan Seyrandede Sokak’ta da asfaltlama çalışması yapılacak.