Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2017 Çarşamba 10:34

Lefkoşa’da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa genelinde toplam 31 sokağı kapsayan asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Lefkoşa'da Asfaltlama Çalışmaları Sürüyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Lefkoşa genelinde toplam 31 sokağı kapsayan asfalt kaplama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Başkent Lefkoşa’da uzun yıllardır hiçbir müdahale yapılmayan ve yıpranan yollar ihale kapsamında şehrin altyapısının daha iyi bir noktaya taşınabilmesi amacıyla tamamen yenileniyor. Ayrıca, asfaltlanan yollarla birlikte yol çizgileri de yenileniyor” denildi.

Açıklamaya göre, 6 Mart tarihinde Surlariçi’nde başlayan asfaltlama çalışmalarının ardından Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kızılbaş ve Küçük Kaymaklı bölgesinde bozuk ve yıpranmış yollar asfaltlandı.

Yaklaşık bir hafta içerisinde tamamlanacak asfaltlama çalışmalarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Lefkoşa’nın tarihi ve turistik bölgesi olan Surlariçi’nde 6 Mart’ta başlayan çalışmalarda Polis Sokak, Üzümlü Sokak, Agâh Efendi Sokak, Hafız Lisanî Sokak, Atilla Sokak, Baf Sokak, Yediler Sokak, Köroğlu Sokak, Çapa Sokak, Beliğ Paşa, Mecidiye Sokak’ta asfalt kaplama yapıldı.

Surlariçi’ndeki çalışmaların tamamlanmasının ardından Çağlayan bölgesinde Sümer Sokak, Şair Nedim Sokak ve Akşemsettin Sokak asfaltlanarak yurttaşların hizmetine sunuldu.

Çalışmalarda Köşklüçiftlik bölgesindeki Sakarya Sokak, İlhan Savut Sokak, Kemal M. Zeytinoğlu Sokak, Necati Münir Ertekün Sokak, Çamlıca Sokak, İsmail Beyoğlu Sokak, Muzaffer Ersu Sokak, Şerif Arzık Sokak, Servet Somuncuoğlu Sokak ve Kubilây Altaylı Sokak asfaltlandı.

Küçük Kaymaklı bölgesinde önceki gün tamamlanan çalışmalarda Kahramanlar Caddesi, M. Hacı İbrahim Sokak, Şht. Aygün Yusuf Sokak ve Hürrem Ağa Sokak tamamlandı.

Ayrıca Kızılbaş bölgesinde ise Reşat Ebeoğlu Sokak ve Şht. Doğan A. Haşim Sokak’ta da yollar asfaltlanarak yenilendi.

ORTAKÖY VE HAMİTKÖY’DE ASFALTLAMALAR DEVAM EDECEK

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yanında bulunan ve dün başlanan Şht. Tahir Osman Sokak ve Şht. Hasan Ali Sokak’ta devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlandıktan sonra Hamitköy bölgesinde bulunan Seyrandede Sokak’ta da asfaltlama çalışması yapılacak.

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alsancak'ta Ceset Bulundu... Alsancak'ta Ceset Bulundu...
Felek Direk Sınır Dışı Felek Direk Sınır Dışı
“Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız” “Burcu’yu Hiç Bırakmadık, Bundan Sonra da Bırakmayacağız”
İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor İki Yaralının Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arabayı Taş Duvara Vurdu Arabayı Taş Duvara Vurdu
Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği Ermataş'ta 1 Mayıs Yemeği
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Alsancak'ta Ceset Bulundu...

Haberi Oku