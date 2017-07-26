Lefkoşa’da araç kundaklandı

Lefkoşa Taşkınköy’de sabaha karşı 03.30 sularında Nazime Bozok’a ait NB 236 plakalı araç kundaklandı.

Taşkınköy Sabahattin Kundak Sokak üzerinde park halinde bulunan NB 236 plakalı araç henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı. Aracın üzerine yanıcı bir madde dökülerek yakıldığı tahmin edilirken yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkan yangın sonucu aracın makine bölümü ile ön kısmı tamamen yandı. Yangın sonucu park halinde bulunan aracın yanındaki “Cyprus Electronic” isimli iş yerinin de vitrin camı ısıdan dolayı kırıldı. Öte yandan aracı kullanan şahsın Eylem Panel olduğu bilgisi verildi.

