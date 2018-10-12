Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda “Mamanı Al Da Gel” Etkinliği…

Lefkoşa Türk Belediyesinin (LTB) kontrolündeki Lefkoşa Hayvan Barınağı’nda hafta sonu “Mamanı Al da Gel” etkinliği düzenlendi.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, etkinliğinin ardından Fazıl Plümer okul öncesi öğrencileri ve öğretmenleri ile British Culture College öğrenci ve öğretmenleri Lefkoşa Hayvan Barınağı’nı ziyaret ederek sevimli dostlarla bir araya geldi.



Köpeklere mama getiren, barınağı gezerek, köpekler ile ilgilenen çocukların mutlu saatler geçirdiği belirtilen açıklamada, okul öğretmenlerinin, sokak hayvanları için önemli bir yere sahip merkezi sahiplendiği için Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Belediye çalışanlarına teşekkür ettiği kaydedildi.



