Lefkoşa'da Bayrağa Çirkin Saldırı...

Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirmeye çalışan 2 saldırgan tutuklandı.
KKTC Lefkoşa'da, Türkiye Büyükelçiliği'nin karşında bulunan Şehitler Anıtı'ndaki Türk bayraklarını indirme girişiminde bulunan 2 şüpheli tutuklandı.
ŞEHİTLER ANITI'NDAKİ BAYRAKLARI İNDİRMEK İÇİN DİREĞE TIRMANDILAR
ASKERLER MÜDAHALE ETTİ
Bu sırada elçilikte görev yapan askerler, olay yerine giderek bayrağı indirmeye çalışan şüphelilere müdahale etti.
TUTUKLANDILAR
Olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerin, Ada'da turist olarak bulundukları öğrenildi.