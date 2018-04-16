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Lefkoşa Başkent Lions Derneği’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış…

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diyaliz bölümünde ihtiyaç duyulan 2 adet tansiyon aleti ve dosya bağışladı.

Lefkoşa Başkent Lions Derneği’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış…

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diyaliz bölümünde ihtiyaç duyulan 2 adet tansiyon aleti ve dosya bağışladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:28
Lefkoşa Başkent Lions Derneği’nden Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne Bağış…
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Lefkoşa Başkent Lions Kulübü Derneği,  Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne, diyaliz bölümünde ihtiyaç duyulan 2 adet tansiyon aleti ve dosya bağışladı.

Dernek tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkent Lions Kulübü Derneği Dönem Başkanı Özlem Odabaşı Vardan  başkanlığındaki heyet, ziyaret ettiği Hastanede, malzemeleri Başhekimi Bülent Dizdarlı’ya teslim etti.

Vardan ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk gereği bu tip faaliyetlere katkıda bulunmanın huzur verici olduğunu söyledi. Her şeyi devletten beklemenin büyük bir duyarsızlık olacağı anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Vardan,  ihtiyaç duyulan çeşitli alanlarda toplayabildikleri katkılarla yardımlarını sürdüreceklerini belirtti.

Başhekim Bülent Dizdarlı da yapılan malzeme desteğine teşekkür etti ve Lefkoşa Başkent Lions Derneği’ne çalışmalarında başarılar diledi.
 
 

Son Güncelleme: 16.04.2018 15:36
Anahtar Kelimeler:
Bülent DizdarlıÖzlem Odabaşı Vardan
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