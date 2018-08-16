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Lefke’nin Kurtuluşu Törenle Kutlandı!

KAYA: “LEFKE BÖLGESİNİN 44 YIL ÖNCE ORTAYA KONAN AZME VE MÜCADELEYE YARAŞIR BİR NOKTADA OLUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ”

Lefke’nin Kurtuluşu Törenle Kutlandı!

KAYA: “LEFKE BÖLGESİNİN 44 YIL ÖNCE ORTAYA KONAN AZME VE MÜCADELEYE YARAŞIR BİR NOKTADA OLUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ”

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:16
Lefke’nin Kurtuluşu Törenle Kutlandı!


KAYA: “LEFKE BÖLGESİNİN 44 YIL ÖNCE ORTAYA KONAN AZME VE MÜCADELEYE YARAŞIR BİR NOKTADA OLUNDUĞUNU SÖYLEYEBİLECEK DURUMDA DEĞİLİZ”

Lefke’nin özgürlüğüne kavuşmasının yıldönümü törenle kutlandı.

Lefke Atatürk Parkı’nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenk konuldu, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende şiirler okundu, halk dansı gösterileri sunuldu, tören birliği gösteri yürüyüşleri yer aldı, helikopter geçişi oldu.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından temsilciler de katıldı.

KAYA

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, “Kendi ülkesinde kendi topraklarında tutunabilme, var olabilme ve sonraki nesilleri daha iyi bir geleceğe kavuşturma uğruna verilen mücadelenin bir safhasının sona erdiği ve yeni bir safhasının başladığı bir tarihin yıldönümüdür” dedi.

“Lefke bölgesinin 44 yıl önce ortaya konan azme ve mücadeleye yaraşır bir noktada olunduğunu söyleyebilecek durumda değiliz” ifadelerini kullanan Kaya, çözülebilecek pek çok bölge sorununun bugün hayatı zorlaştırdığını ifade etti.

Kaya, Lefke bölgesindeki maden (CMC) atıklarıyla belirgin hiçbir girişim yapılmadığını, Aplıç kapısının açılmasıyla ilgili anlamsız gelişmeler yaşandığını, Güzelyurt-Lefke yolunun tam anlamıyla faaliyete sokulmasının halen mümkün olmadığını, balıkçı sorunlarının devam ettiğini, uluslararası tanınmışlığı olan Gemikonağı Limanı ile ilgili girişim yapılmadığını, bölgenin gençlerin iş ve ev edinme açısından mağrur bir bölge olmaya devam ettiğini, Cengiz Topel Hastanesindeki eksiklerin tamamlanması konusunda gelişme yaşanmadığını, Lefke’nin ilçe olmasının gereklerinin yerine getirilmediğini söyledi.

GAYİ

Lefke Gazi Lisesi öğretmenlerinden Faika Gayi de konuşmasında, bugün Lefke’nin “Rumların zulmünden kurtuluşunun 44’üncü yılı” olduğunu söyledi.


Barış Harekatının Kıbrıslı Türklere güvence sağlamak, Adanın Yunanistan ile birleşmesini önlemek, Kıbrıs’ta bozulan anayasal düzeni yeniden kurmak amacıyla Garanti Anlaşmasının tanıdığı hakla düzenlendiğini ifade eden Gayi, “Bugün Kıbrıs Türkünün esaret ve ölüm korkusundan kurtulduğu gündür, bundan dolayı Temmuz ve Ağustos ayları Kıbrıs Türkü için hem şehitlerin anıldığı hem de kurtuluşların kutlandığı aylardır” dedi.

 

 

 

 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 21:38
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