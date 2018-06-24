YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…
LEFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN AZİZ KAYA SEÇİLDİ
KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde Lefke Belediye Başkanlığına yeniden Aziz Kaya seçildi. Kaya, oyların yüzde 54.91’ini aldı.
YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Lefke’de 29 sandıktan tümü açılarak sayıldı.
Buna göre sonuçlar şöyle:
Toplam Sandık Sayısı: 29
Açılan Sandık Sayısı: 29
Kayıtlı Seçmen Sayısı: 67715346
Seçime Katılma Oranı: %62,89
Geçerli Oy Sayısı: 5165
Geçersiz Oy Oranı: 181
ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI
UBP Timuçin Pirgalıoğlu (UBP) %27.53
CTP Aziz Kaya (CTP) %54.91
HP Fehmi Çamlıköylü (HP) %17.56