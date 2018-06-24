YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

LEFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN AZİZ KAYA SEÇİLDİ

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde Lefke Belediye Başkanlığına yeniden Aziz Kaya seçildi. Kaya, oyların yüzde 54.91’ini aldı.

YSK’nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, Lefke’de 29 sandıktan tümü açılarak sayıldı.

Buna göre sonuçlar şöyle:

Toplam Sandık Sayısı: 29

Açılan Sandık Sayısı: 29

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 6771

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:5346

Seçime Katılma Oranı: %62,89

Geçerli Oy Sayısı: 5165

Geçersiz Oy Oranı: 181

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

UBP Timuçin Pirgalıoğlu (UBP) %27.53

CTP Aziz Kaya (CTP) %54.91

HP Fehmi Çamlıköylü (HP) %17.56