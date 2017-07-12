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12 Temmuz 2017 Çarşamba 11:02

Kuzey Kıbrıs Turkcell İle Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti İşbirliği Protokolü İmzaladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, işbirliği protokolü imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell İle Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti İşbirliği Protokolü İmzaladı
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 Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti, işbirliği protokolü imzaladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre iki kurum, kaplumbağaların korunması ve çevre alanında uzun yıllardır sürdürdükleri işbirliğini ileriye taşıdı. Protokole, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço imza attı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen imza törenine, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Barış ve Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Proje Müdürü Robin Snape ile Damla Beton da katıldı.

MADEN

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Kaplumbağa Koruma Cemiyeti arasında yıllardır süren işbirliğini devam ettirmek ve daha da ilerilere taşımak amacında olduklarını söyledi.  Harun Maden sözlerine şöyle devam etti:

“Dünyadaki 7 tür deniz kaplumbağasından 2 türü, nesillerini sürdürmek için Kıbrıs sahillerini tercih ediyorlar. Bu önemli değere, tüm dünya ve ülkemiz adına hepimizin sahip çıkması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde her yıl yüzlerce turist, gönüllü kaplumbağaların ilk yaşamlarına gidişlerine şahit olmaktadır. Kaplumbağalarımız ülkemizde önemli bir eko turizmi de oluşturmaktadır. Kaplumbağaların nesillerini sürdürmesi, dünyanın zenginliğinin korunması, sürdürülebilir çevre ve ülkemizi tanıtmak anlamında sosyal sorumluluk projelerimizi son derece önemsiyor, tüm Turkcell ailesi sahipleniyoruz.”

KEÇO

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Başkanı Kutlay Keço, dünyaca ünlü Exeter Üniversitesi’nden bilim adamları ve dünyanın pek çok yerinden her yıl öğrencilerin ülkemize gelerek, kaplumbağa gözlemi yaptıklarını ve sertifika aldıklarını anımsattı. Keço, Akdeniz’de yaşayan yeşil kaplumbağaların yumurtlamak için Türkiye'den sonra ikinci olarak ülkemizi tercih ettiğini belirtti.

Turkcell ile uzun yıllardır önemli bir işbirliği yaptıklarını belirten Keço, şu bilgileri de paylaştı:

“Bu yıl burada 40 öğrencimiz var ve sürekli kaplumbağalar için çalışmalar yapıyor, koruyor gözlemliyoruz. Aslında deniz kaplumbağalarının nesli tüm dünyada tehlike altındadır. Ülkemizde, deniz kaplumbağalarımız koruma altına alınmıştır. Şu an toplam 5 bölgede yaklaşık 700 yuvaya ulaşılmıştır. Günde ortalama 5 ile 10 yeni yuva ekleniyor. Yumurtlama mayıs ayında başlıyor ve ağustos ayına kadar devam ediyor. Geçen sene en üst seviyede yuva sayısına ulaşılmıştır. Geçen sene en yüksek yuva sayısına ulaşılmıştır. Geçen sene tüm sahillerimizde toplamda yaklaşık 1600 yuva oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu rakamlar ülkemiz için önemli ve heyecan vericidir.”

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