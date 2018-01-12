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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLAN YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLAN YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

12 Ocak 2018 Cuma 09:42
KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLAN YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK
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KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ 6’NCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ OLAN YARIN DÜZENLENECEK TÖRENLERLE ANILACAK

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 6’ncı ölüm yıldönümü olan yarın düzenlenecek törenlerle anılacak.

Denktaş için yarın TMT Anıtı önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde tören düzenlenecek.

TMT Anıtı önündeki tören, saat 10.08’de, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayacak.

Törende saygı duruşu yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilip yarıya indirilecek.

Anıt özel defterinin imzalanmasının ardından tören Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yapacağı konuşma ile sona erecek.

Rauf Raif Denktaş’ı anma programı saat 10.45’te Atatürk Kültür Merkezi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak.

Denktaş’ın oğlu Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı  Serdar Denktaş’ın konuşma yapacağı törende, Türk Maarif Koleji Okul Korosu marşlar ve oratoryo sunacak.

Son Güncelleme: 12.01.2018 10:50
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