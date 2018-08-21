Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı nedeniyle kurum, kuruluş, dernek ve sivil toplum örgütleri kutlama mesajı yayımladı.

Anamuhalefet UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, mesajında, bayramların toplum olarak birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı özel günle olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Bir Kurban Bayramını daha idrak etmekte ve bu mübarek günlerin rahmet ve bereketiyle buluşmaktayız. Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diler, Tüm halkımızın kurban bayramını en içten duygularımla kutlarım” dedi.

DİN GÖREVLİLERİ DERNEĞİ

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökhan İnik de mesajında, bir Kurban Bayramı’na daha erişmiş olmanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Bayramların, sevinçlerin ve mutlulukların birlikte yaşandığı müstesna zamanlardan olduğunu vurgulayan İnik, “Neşe ve sevinç günlerimiz olan bayram günlerini hep birlikte, huzur içerisinde geçirebilmeyi rabbimiz bizlere nasip etsin” ifadesini kullandı.

İnik, bayramların, milli ve manevi bütünleşmenin en üst seviyede yaşandığı, insanları birbirine yakınlaştıran, umut ve sevinci artıran, aradaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendiren günler olduğunu kaydetti.

Gökhan İnik, şöyle devam etti:

“Bu müstesna günleri toplumsal bağlarının güçlenmesinde önemli bir fırsat bilmeliyiz. Annemizin-babamızın ellerini öpüp hayır dualarını almalı, yakınlarımızı, komşularımızı, dostlarımızı sevgiyle kucaklamalı, akraba ve komşularla tebrikleşmeliyiz. Bayram coşkusunu ve sevincini etrafımız’da bulunan herkesle, özellikle geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı sevindirerek Bayramın ayrıcalığını onlara fark ettirmeliyiz. Dünyanın birçok yerinde Bayrama buruk giren, savaş ve zulüm altında kalmış olan kardeşlerimiz için de dua etmeliyiz”

K.T. İNŞAAT MÜTEAHHİTLERİ BİRLİĞİ

K.T. İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, bayram mesajında, bayramların, insanlar arasındaki yardımlaşma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, kırgınlıkların son bulmasına vesile olan manevi değerlere sahip olduğunu belirtti.

Gürcafer, bu yıl Kurban Bayramı’nın dövizin artışı ve buna bağlı olarak ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar neticesinde endişeli ve buruk bir şekilde kutlandığına işaret etti.

“Ekonominin neden olduğu bu yangının paniklemeden, gerekli adımlar atılarak söndürüleceğine şahsen inanmaktayım” diyen Gürcafer, mesajını şöyle sürdürdü:

“Halkımıza da çağrım, bu sürecin atlatılacağına inanmaları ve insanları sevgi ve saygı temelinde birleştiren önemli günlerden olan Kurban Bayramını sevdikleriyle huzur içinde geçirmeleridir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramının tüm dünyaya ve ülkemize birlik, beraberlik, kardeşlik, refah, huzur ve barış getirmesini temenni ederim”

