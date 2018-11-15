Kundaklama yoksa arızadan mı kaynaklandı

KUNDAKLAMA YOKSA ARIZDAN MI KAYNAKLANDI

ERGÜN YAHAT

Gazimağusa'da bu sabahın erken saatlerinde ED 237 plakalı araç henüz nedeni tespit edilemeyen bir yangın sonucunda yandı olayın polis araştırmasından sonra netlik kazanacağı öğrenildi polisten alınan bilgiye göre. 15.11.2018 tarihinde, saat 04.20 sıralarında, Gazimağusa’da, Kandil Sokak içerisinde park halinde bulunan ED 237 plakalı araçta henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Yangın neticesinde ED 237 plakalı araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Soruşturma devam eder.