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10 Mayıs 2017 Çarşamba 10:23

Külot İçinde Uyuşturucu İthaline 3 Ay Hapis

Külot İçinde Uyuşturucu İthaline 3 Ay Hapis
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Evrim Kamalı 
 Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Ülkemize Türkiye’den külotuna gizleyerek getirmiş olduğu 9 gram 906 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalanan sanık Abdurrahman Baran aleyhindeki karar dün Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyeti tarafından açıklandı.

Başkan Ömer Güran ve Yargıçlar Gökan Asafoğulları, Meltem Dündar’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanık aleyhine vermiş olduğu kararı Yargıç Dündar açıkladı. Yargıç Meltem Dündar sanık lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirdiklerini belirterek sanığın işlemiş olduğu suçun uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçu olduğunu bu tür suçların Ceza mahkemelerinin gündeminin büyük çoğunluğunu oluşturduğunu ve bu tür suçlara hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğinin altını çizdi.

Yargıç Dündar sanığın suçunu kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını, lehine hafifletici sebep olarak değerlendirdikten sonra suçlu bulup mahkûm ettikleri uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçundan 3 ay hapis cezası ile cezalandırmayı uygun bulduklarını açıkladı.  
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