Kuir Kıbrıs’ın protokolünü Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği, belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Gaizmağusa bölgesinden bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe’nin imzaladığını duyurdu.

Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metni, dün belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.



Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları, propaganda süreci protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilmişti.‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adaylar 22 Haziran tarihi Cuma gününe kadar imzalayabilecekler.