Kuir Kıbrıs’ın protokolünü Gazimağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe imzaladı

Kuir Kıbrıs Derneği, belediye başkan adaylarının imzasına açılan ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü Gaizmağusa bölgesinden bağımsız Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe’nin imzaladığını duyurdu.
Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metni, dün belediye başkan adaylarının imzasına açılmıştı.
‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adaylar 22 Haziran tarihi Cuma gününe kadar imzalayabilecekler.